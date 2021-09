Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Quads

Völklingen (ots)

Völklingen. Bereits letzten Dienstag in der Zweit zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr kam es zum Diebstahl eines blauen Quads in der Hochstraße. Das Fahrzeug war zuvor vor dem Anwesen Nr. 8 zum Parken abgestellt worden. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

