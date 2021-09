Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerdiebstahl

Völklingen (ots)

Zum Diebstahl eines Rollers kam es am Mittwochabend zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Hohenzollernstraße. Ein vor dem Anwesen Nr. 4 abgestellter schwarzer Roller wurde von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

