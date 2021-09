Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall auf der A 1

Hausweiler-Kutzhof (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person kam es am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken in Höhe der Anschlussstelle Holz. Ein 27-Jähriger befuhr die Autobahn mit seinem grünen BMW-Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit und versuchte einen schwarzen Opel rechts über den Standstreifen zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam in Schleudern und stieß mehrfach gegen die Mittelschutzplanke. An dem BMW entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell