Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Wohnmobils

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einem Fahrzeugdiebstahl kam es bereits vor dem 03.09.2021 in der Vereinshausstraße. Ein dort zum Parken abgestelltes Wohnmobil der Marke Fiat wurde von einem unbekannten Täter entwendet. Der Diebstahl wurde erst am Sonntagnachmittag entdeckt. Das Wohnmobil war mittels Lenkradkralle gegen Diebstahl besonders gesichert. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell