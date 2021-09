Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Völklingen (ots)

Am Freitag, gegen 23:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Anwesen in Geislautern, Schloßstraße, einzubrechen. Die Täter flüchteten mit einem französischen Kleinwagen in Richtung Ludweilerstraße von der Örtlichkeit, nachdem eine Passantin durch Schreie auf sich aufmerksam gemacht hatte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell