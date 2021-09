Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufbruch eines Transporters

Völklingen (ots)

Am Sonntag, gegen 04:05 Uhr, wurde in Geislautern, Im Kirchenfeld, ein Transporter aufgebrochen. Die doppelflügelige Hecktür wurde aufgehebelt und aus dem Laderaum hochwertiges Werkzeug entwendet. Zur Tatzeit wurden in der Nähe zwei männliche Personen beobachtet, die sich mit einem schwarzen BMW entfernten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06899/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell