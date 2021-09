Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisstes Kind Janosch Thorben PÜSCHEL

Nalbach (ots)

Seit dem 31.08.2021, 13:30 Uhr, wird der 13-jährige Schüler Janosch Thorben PÜSCHEL aus 66773 Schwalbach vermisst.

Janosch wurde zuletzt in der Gemeinschaftsschule am Litermont in Nalbach gesehen. Gründe seines Verschwindens sind bislang unklar.

Janosch ist ca. 160 cm groß, schlank und hat ein europäisches altersentsprechendes Aussehen. Er hat braune kurze Haare, trägt vermutlich eine blaue Jeanshose, eine Jacke und ein grünes Basecap mit der Aufschrift NY.

