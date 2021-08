Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an PKW

Völklingen-Luisenthal (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW kam es am späten Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Parkstraße 3 a neben einem Firmengebäude. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte ein zum Parken abgestellten weißen Smart ForFour. Nach bisherigen Erkenntnissen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 25-30 Jahre alten Mann, der mit einem älteren PKW Kombi mit dem Kfz-Kennzeichen beginnend mit LB (steht für Ludwigsburg) unterwegs gewesen sein soll. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell