Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht auf Hotelparkplatz

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es von Dienstag auf Mittwoch in der Kühlweinstraße 105 auf dem Parkplatz des dortigen Hotels. Ein weißer Mercedes SUV wurde durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell