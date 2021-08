Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufgebrochener Baucontainer

Völklingen (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch kam es auf der Baustelle am Globus-Markt in Völklingen in der Rathausstraße zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf der Baustelle ein Fenster eines Baucontainers gewaltsam geöffnet und aus dem Innern zwei Funkgeräte der Marke Retevis, Modell RT617, sowie eine Ladestation der Marke Makita entwendet. Im Anschluss begaben sich die unbekannten Täter zu einem Radlader und schlugen dort die Heckscheibe ein. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

