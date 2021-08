Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 22-Jähriger fährt PKW unter Drogeneinfluss

Großrosseln (ots)

Am Mittwoch gegen 00:30 Uhr wurde der Fahrer eines schwarzen Peugeot 207 in der Straße Ziegelei einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor wegen seiner Fahrweise einem Streifenkommando aufgefallen war. Der 22-Jährige stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Zudem wurde im Fahrzeug eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell