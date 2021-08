Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Krad-Fahrerin fährt unter Einfluss von Betäubungsmittel

Völklingen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am frühen Montagabend eine 29-jährige Krad-Fahrerin in der Hohenzollernstraße angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurden bei ihr bei der anschließenden Durchsuchung geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen die 29-Jährige eingeleitet.

