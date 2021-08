Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit Radfahrer

Völklingen (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Hofstattstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers. Der 28-jährige Radfahrer befuhr die Hofstattstraße aus Richtung Bous kommend und kollidierte nach eigenen Angaben in Höhe des Anwesens Nr. 80 mit einem entgegenkommenden schwarzen PKW. Dadurch kam er zu Fall und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich und an den Händen zu. Der Fahrer des schwarzen PKW flüchtete mit seinem Wagen in Richtung Bous, ohne anzuhalten. Der Radfahrer wurde nach erster ärztlicher Versorgung ins Knappschaftsklinikum Püttlingen verbracht. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Flüchtenden erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

