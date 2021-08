Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Motorrollers

Völklingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Hofstattstraße zum Diebstahl eines Motorrollers. Das Zweirad war gegen 02:50 Uhr vor dem Anwesen Nr. 199 A zum Parken abgestellt worden. Bei dem Zweirad handelte es sich um einen weinroten Roller der Marke Piaggio. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

