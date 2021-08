Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall nach Blitzeinschlag

Riegelsberg. (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Samstag, dem 21.08.2021, ein Verkehrsteilnehmer die Saarbrücker Straße in Riegelsberg, als gegen 23:30 Uhr plötzlich ein Blitz in die Oberleitung der hier befindlichen Saarbahntrasse einschlug. Der Pkw-Fahrer erschrak sich hierdurch so sehr, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit einer Hauswand kollidierte. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Riegelsberg mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden werden. Zur Bergung des Fahrzeugs war eine teilweise Sperrung der Saarbrücker Straße für ca. anderthalb Stunden erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell