Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Völklingen. (ots)

Beamte der Polizei Völklingen kontrollierten am Nachmittag des 20.08.2021 in der Völklinger Innenstadt eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus Frankreich. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Anzeichen dafür, dass die Pkw-Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, was sich durch einen nachfolgenden Test bestätigte. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

