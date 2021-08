Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung

Völklingen. (ots)

Wie der Polizei in Völklingen am Freitag, dem 20.08.2021, mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am Donnerstag, 12.08.2021, in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr, eine Sachbeschädigung am Gebäude des Pfarrbüros in der Rathausstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte dort eine Glasscheibe.

Zudem wurde im Zuge dessen mitgeteilt, dass ein bislang ebenfalls unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, dem 17.08.2021, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 18.08.2021, 12:00 Uhr, die Hauswand des Pfarrheims mittels roter Farbe besprühte.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell