Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in ein Autohaus

Völklingen-Ludweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Karlsbrunner Straße im Völklinger Ortsteil Ludweiler von einem bislang unbekannten Täter in ein Autohaus eingebrochen. Dort entwendete der Täter Bargeld und Briefmarken. Anschließend flüchtete er unerkannt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

