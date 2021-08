Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Saarlouis-Roden (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr kam es in der Lorisstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grünen Jaguar und einem grauen BMW. Nachdem der 57-jährige Fahrer des Jaguars von der BAB 8 kommend im Einmündungsbereich nach links in die Lorisstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 29-jährigen Fahrer des aus Richtung Dillingen herannahenden BMW. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich widersprüchliche Angaben. Insbesondere soll der BMW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit geführt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

