Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl in Wertstoffhof mit Täterfestnahme

66333 Völklingen (ots)

Am 15.08.2021 kam es gegen 23.00 h zu einem Einbruch in den Wertstoffhof der Stadt Völklingen, Hans-Großwendt-Ring, in Völklingen-Fürstenhausen. Hierbei wurde mit massiver Gewalt ein Fenster des Verwaltungsgebäudes aufgehebelt, so dass das Fenster aus der Verankerung gerissen wurde. Das Gebäude wird von den Tätern erfolglos nach Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchten drei Täter zu Fuß. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen können zwei der Täter vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren, die beide ohne festen Wohnsitz sind. Dem dritten Täter gelang die Flucht. Bei einem der Täter lag ein Haftbefehl vor. Weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen folgen. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

