Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen (ots)

Am Sonntag, 15.08.21 gegen 2:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Püttlinger Alleestraße. Nach der Kollision mit einer Gartenmauer flüchteten drei Personen zunächst unerkannt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte eine Insassin festgestellt werden. Hierbei konnten Hinweise auf die übrigen Personen ermittelt werden. Am frühen Sonntagmorgen erschien der Fahrzeugführer bei der PI Völklingen und räumte die Tat ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

