Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler (ots)

Am Freitag, 13.08.21 ereignete sich gegen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Saarbrücker Straße in Heusweiler eine Verkehrsunfallflucht. Vor einer Postfiliale beschädigte eine bislang unbekannte weibliche Person beim Rangieren einen neben ihr geparkten PKW. Nach Zeugenangaben habe sich die Person zwar noch in der Filiale nach dem Geschädigten erkundigt, habe aber dann die Filiale verlassen, ohne entsprechende Kontaktdaten zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Bei der Verursacherin soll es sich um eine junge Frau mit hellen Haaren handeln. Sie soll einen schwarzen Kleinwagen gefahren haben. Hinweise auf die Unfallverursacherin oder das geflüchtete Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

