Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Völklingen-Geislautern (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag ereignete sich in Völklingen-Geislautern in der Ludweiler Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Französin aus Forbach fuhr mit ihrem Auto vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Wehrden in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 65-jährige Völklinger kam dabei zu Fall. Schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

