Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Völklinger Straße 29 zu einer Verkehrsunfallflucht. Als ein 22-Jähriger mit seinem Quad vom Parkplatz des Norma Lebensmittelmarktes in die Völklinger Straße einbiegen wollte verlor er die Kontrolle über sein Quad, als er von einem aus der Völklinger Straße einbiegenden PKW geschnitten wurde. Der Fahrer des unfallverursachenden Wagens flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Lauterbach. Bei dem Wagen soll es sich nach Zeugenangaben um einen silbernen Mercedes mit französischem Kennzeichen gehandelt haben. Durch den Sturz mit dem Quad wurde der 22-Jährige verletzt. Hinweise zu dem flüchtenden Unfallverursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell