Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Ludweiler (ots)

Am Freitag, 23.07.2021, gegen 17:12 Uhr, kam es in Ludweiler im Bereich der Hohlstraße zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte folgender Unfallhergang ermittelt werden. Ein 46-jähriger Völklinger hatte beim links abbiegen ein wartendes Motorrad eines 47-jährigen Saarbrückers übersehen und war gegen das Krad gefahren. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sein Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell