POL-VK: Verkehrsunfallflucht in Völklingen

Völklingen (ots)

Am 24.07.2021, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr, kam es in der Röntgenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Garagentor eines Garagenkomplexes gegenüber der Einmündung Louis-Röchling-Straße beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr hierbei mit seinem gelben Kleinwagen in ein geschlossenes Garagentor. In der Folge entfernte sich der unbekannte junge Mann mit seinem Pkw von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dem gelben Kleinwagen machen können.

