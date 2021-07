Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Autobahn

BAB 8 FR Luxemburg (ots)

Am 24.07.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Heusweiler und Schwalbach-Schwarzenholz zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Saarlouis befuhr bei starkem Regen die Autobahn in Richtung Luxemburg. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Seitenleitplanke. Das Fahrzeug drehte sich komplett um die eigene Achse und kollidierte erneut mit der Leitplanke, hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 43-Jährige wurde entsprechend per RTW in ein Krankenhaus gebracht, sein stark beschädigter Pkw musste abgeschleppt werden.

