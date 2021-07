Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heusweiler (ots)

Am Samstag, 24.07.2021, kam es gegen 20:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße in Heusweiler. Hierbei wurden zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Heusweiler bei einem Wendemanöver den nachfolgenden Pkw einer 46-jährigen Frau aus Heusweiler übersah. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin und deren 9-jährige Tochter im nachfolgenden Pkw leicht verletzt. Sie wurden per RTW in ein Krankenhaus verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell