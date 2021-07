Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht durch betrunkenen Fahrzeugführer

Püttlingen (ots)

Am späten Abend des 24.07.2021 kam es in der Köllner Straße in Püttlingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Püttlingen kollidierte hierbei mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel einer entgegenkommenden 23-jährigen Fahrzeugführerin aus Püttlingen. An beiden Pkw entstand geringer Sachschaden. Der 56-jährige entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte er in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer stärker alkoholisiert war. Er wurde zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe wurde entnommen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt, der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

