Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Täter erbeuten Zigaretten im Wert von 10.000 EUR

Völklingen-Lauterbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in der Wiesenstraße in den dortigen Getränkeladen. Von einem Zeugen wurde folgender Tatablauf beobachtet: Gegen 02:00 Uhr fuhr ein PKW vor das Geschäft und entfernte sich wieder nach ca. 2 Minuten von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später fuhr der Wagen erneut vor und im Anschluss wurde die Eingangstür des Getränkeladens mittels Brecheisen aufgehebelt. Nun begab sich der unbekannte Täter in den Kassenbereich und entnahm dort mehrere Stangen Zigaretten, verstaute diese in dem PKW und entfernte sich von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später fuhr wieder ein Wagen vor das Geschäft und zwei unbekannte Täter entwendeten erneut mehrere Stangen Zigaretten aus dem Innenbereich des Getränkeladens. Insgesamt wurden ca. 150 Stangen Zigaretten im Wert von ca. 10.000 EUR entwendet. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

