Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchte räuberische Erpressung

Völklingen-Heidstock (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Gelände der Marie-Curi-Schule zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Als ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter über das Gelände des Berufsbildungszentrums fuhr, wurde er aus einer Gruppe von 4 Jugendlichen/Heranwachsenden aufgefordert anzuhalten. Im Anschluss habe eine Person aus der Gruppe hinter seinem Rücken ein Messer hervorgezogen und den 19-Jährigen mit erhobenem Messer aufgefordert, sein Geld herauszugeben. In einem günstigen Moment konnte der 19-Jährige mit seinem E-Scooter flüchten und wurde von der Gruppe bis in die Pfählerstraße fußläufig verfolgt. Im Bereich der Einmündung Rudolfstraße/Pfählerstraße fuhr der 19-Jährige dann auf den Anhänger eines PKW auf, nachdem er sich bei seiner Flucht mehrmals nach seinen Verfolgern umgeschaut hatte. Der 19-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde ins Knappschaftsklinikum nach Püttlingen verbracht. Ein Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung wurde eingeleitet. Der Täter soll dunkle kurze Haare und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Hinweise zu der Personengruppe erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

