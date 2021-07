Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von zwei E-Bikes

Völklingen (ots)

Zu einem Diebstahl von zwei Elektro-Bikes kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Schaffhauser Straße. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und entwendete die im Innenhofbereich abgestellten E-Bikes. Bei den Rädern handelte es sich um grünes Mountainbike und ein schwarzes Damen-Trekkingbike. Beide Räder waren von der Marke Giant. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell