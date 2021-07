Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte entwenden Kanu-Anhänger

Völklingen (ots)

Zum Diebstahl eines Kanu-Anhängers kam es am späten Sonntagmorgen im Bereich der Karolingerstraße. Der Anhänger stand zuvor auf dem Gelände des Kanu-Clubs in der Nähe der Bootsanlegestelle. An dem Hänger war kein Kennzeichen montiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Anhänger mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

