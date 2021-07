Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti an Kirche

Völklingen (ots)

Bislang unbekannter Täter sprühte in der Zeit von 15.07.2021, 20:00 Uhr bis 16.07.2021, 08:30 Uhr mit grüner Farbe das TAG "52WNI" (120 cm x 65 cm) sowie das TAG "VL" (40 cm x 65cm) an die Wand neben dem Seiteneingangsbereich (linksseitig) der evangelischen Versöhnungskirche Poststraße in Völklingen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

