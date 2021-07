Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Graffiti an Grundschule Bergstraße

Völklingen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr kam es in der Bergstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Zwei bislang unbekannte Täter wurden von einer Zeugin beobachtet, als sie eine Gebäudeseite der Grundschule Bergstraße mit Farbe besprühten. Noch vor Eintreffen eines Streifenwagens flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

