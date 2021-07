Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lauterbacher Straße. Bei einem vor dem Anwesen Nr. 81 rechtsseitig in Fahrtrichtung Ortsmitte geparkten silbernen Ford Fiesta wurde der Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

