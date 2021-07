Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Kosmetikstudio u. Geschäftsräume einer Fußpflege

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Sprenger Straße. Nachdem sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Fußpflege verschafft und diese durchsucht hatte, begab er sich zum Eingang eines im gleichen Anwesen befindlichen Kosmetikstudios und hebelte auch hier die Eingangstür auf. Neben einem Laptop wurden aus den Geschäften jeweils ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell