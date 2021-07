Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zum wiederholten Male kam es zu einer Sachbeschädigung beim Angela Braun Seniorenzentrum Ludweiler in der Spessartstraße. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde durch einen unbekannten Täter die Außenlampe im Hof des Seniorenzentrums beschädigt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell