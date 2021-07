Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigungen in Bankfilialen

Hausweiler (ots)

Zu einem Fall von Vandalismus kam es am letzten Wochenende in der Saarbrücker Straße. Bei der Filiale der Sparkasse Saarbrücken in dem Anwesen Nr. 54 wurde durch einen unbekannten Täter die Eingangstür mit einem Stein beschädigt. Zudem wurde in der Filiale der Bank 1 Saar in dem Anwesen Nr. 28 ein Kontoauszugsdrucker massiv beschädigt. Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass es sich bei dem Täter um die ein und dieselbe Person handelt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu den Sachbeschädigungen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

