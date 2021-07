Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl an Pkw

Völklingen (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 09.07.2021, 23:00 Uhr auf Samstag, den 10.07.2021, 08:30 Uhr wurden an einem BMW, der auf dem Parkplatz bei der Hermann Neuberger Halle abgestellt war alle vier Räder gestohlen. Der Eigentümer hatte seinen Pkw am Abend des 09.07.2021 auf dem Parkplatz abgestellt und musste dann am Vormittag des 10.07.2021 feststellen, dass alle Räder fehlten. Es handelte sich hierbei um hochwertige 20 Zoll Felgen mit entsprechender Bereifung in einem Wert von 5500,-EUR. Laut Auskunft des Eigentümers waren die Felgen sogar durch ein Felgenschloß gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell