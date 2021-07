Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Illegale Einleitung in den Köllerbach

Heusweiler (ots)

Am Vormittag des 10.07.2021 stellten Mitarbeiter des THW OG Heusweiler im Rahmen einer Ausbildungsveranstaltung mit Pumpenarbeiten am Köllerbach plötzlich fest, dass aus einem Einleitungsrohr eine weiße Flüssigkeit in den Bach eingeleitet wurde. Bei der Überprüfung der Einleitungsstelle wurde festgestellt, dass hier lediglich Oberflächenwässer eingeleitet werden, u.a. auch aus der nahen Eisenbahnstraße. Um was es sich bei der eingeleiteten Flüssigkeit handelt konnte nicht bestimmt werden. Es konnte allerdings ein Probe gezogen werden, so dass eine Analyse möglich ist. Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz ist eingeschaltet Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben der illegalen Einleitung machen können.

