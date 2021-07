Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermutlicher Kleindealer während einer Verkehrskontrolle aufgefallen

Völklingen (ots)

Am 10.07.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Völklingen eine Verkehrskontrolle bei einem zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallenen Pkw-Führer durch. Bei der Kontrolle konnten dann zahlreiche Ausfallerscheinungen hinsichtlich des Konsums von Betäubungsmitteln wahrgenommen werden. Vor der Verbringung zur Dienststelle wurde die Person durchsucht. Dabei konnten in seiner Umhängtasche Koinsumutensilien und Canabisprodukte aufgefunden werden. Hierdurch und durch sein auffälliges Verhalten begründete sich der Verdacht, dass sich eventuell im Fahrzeug noch mehr Drogen befinden. Auf staatsanwaltschaftlichen Antrag wurde ein richterlicher Beschluss erwirkt. Bei den anschließend durchgeführten Durchsuchungen des Pkw und der Wohnung konnten eine nicht unerhebliche Menge an Marihuana, sowie Utensilien aufgefunden werden, die den Verdacht begründen, dass der Betroffene mit Drogen dealt. Nach Entnahme einer Blutprobe auf der Wache der Polizei Völklingen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt... Den 22 jährigen Saarlouiser erwarten nun mehrere Verfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und des Betäubungsmittelgesetzes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell