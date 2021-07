Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährliche Körperverletzung an der Saarbahnhaltestelle in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am 10.07.2021 kommt es gegen 17:50 Uhr zu einem brutalen Überfall an der Saarbahnhaltestelle in Heusweiler. Vorausgegangen war ein Zwischenfall in der Saarbahn. Ein 52 jähriger Heusweiler, der spätere Geschädigte steigt kurz zuvor in Lebach in die Saarbahn ein, um nach Heusweiler zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die beiden Tatverdächtigen bereits in der Bahn. Während der Fahrt macht der Geschädigte die beiden auf ihre fehlende MNB aufmerksam. An der Haltestelle "Heusweiler Markt" verlassen alle die Saarbahn. Der Geschädigte begibt sich danach zu einer Ruhebank an der Haltestelle. In diesem Moment nähern sich die beiden Beschuldigten jeweils von rechts und links dem sitzenden Geschädigten. Beide sind zu diesem Zeitpunkt oberkörperfrei und haben sich ihre T-Shirts zum Zwecke der Maskierung um Nase- und Mundpartie gebunden. In weiteren Verlauf schlägt einer der Täter dem Geschädigten zunächst mit der Faust ins Gesicht, um diesem im Anschluss mit voller Wucht abermals ins Gesicht zu treten. Hierbei hält sich der Täter, vermutlich um genügen Stabilität aufzubauen, an der Scheibe des dortigen Unterstandes fest. Der Geschädigte versucht sich hiernach aufzurichten, dies wird jedoch vom zweiten Täter insofern verhindert, dass dieser dem Geschädigten ebenfalls einen Schlag ins Gesicht versetzt. Anschließend flüchten die Täter. Durch die Tat wurde der Geschädigte erheblich verletzt, u.a. Verlust mehrerer Zähne im Oberkiefer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter von Beamten der Polizeiinspektion Völklingen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um einen 19 jährigen aus Heusweiler und einen 20 jährigen Saarbrücker. Beide Täter wurden nach Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

