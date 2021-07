Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Völklingen-Wehrden

Völklingen (ots)

Am Samstag, dem 10.07.2021 kam es gegen 20:20 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrparteienhaus in der Pfarrwiesstraße in Völklingen. Die beiden im Haus befindlichen 59 und 62 jährigen Bewohner konnten durch Kräfte der Feuerwehr u.a. durch den Einsatz einer Drehleiter gerettet werden und wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Auch das Haustier, ein Papagei konnte gerettet werden. Die freiwillige Feuerwehr Völklingen war mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle, so dass ein Übergreifen auf andere Häuser verhindert wurde. Das Anwesen ist unbewohnbar und die Brandursache derzeit noch unklar. Zur Ermittlung sind Brandermittler der Polizei eingeschaltet.

