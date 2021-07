Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in ein Warenlager eines Getränkecenters

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021, gegen 03:50 Uhr, wurde in das Warenlager eines Getränkecenters in der Schlachthofstraße in Völklingen eingebrochen. Nachdem die Täter sich Zugang zum umzäunten Gelände verschafft hatten, entwendeten sie mehrere Getränkeflaschen bzw. Getränkekisten. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell