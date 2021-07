Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Widerstand nach vorangegangener Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Freitag, den 02.07.2021, gegen 22:25 Uhr, konnten Beamte der PI Völklingen in der Ludweilerstraße in Völklingen-Wehrden im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 29-jährigen Mann aus Völklingen feststellen, welcher seinen PKW zuvor unter alkoholischer Beeinflussung geführt hatte. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Mann, welcher zunächst Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete, wurde auf der Polizeiinspektion Völklingen eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

