Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am Freitag, den 02.07.2021, gegen 22:50 Uhr, wollte eine 37-jährige Frau aus Püttlingen ihren Sohn, welcher zuvor mit seinem Roller in der Bärenbergstraße in Püttlingen-Köllerbach an einem Verkehrsunfall beteiligt war, mit ihrem PKW abholen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Frau unter alkoholischer Beeinflussung stand. Sie wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell