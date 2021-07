Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an 2 Rollern

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021, zwischen 02:00 Uhr und 09:15 Uhr, wurden in Völklingen-Luisenthal in der Albertstraße und in der Rotstaystraße zwei Roller von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Nachdem dieser an den Fahrzeugen das Lenkradschloss aufgebrochen hatte, schob er die Roller wenige Meter zur Seite und schüttete eine unbekannte Flüssigkeit über diese. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell