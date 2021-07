Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen (ots)

In der Völklinger Straße in Püttlingen ereignete sich am Samstag, den 03.07.2021, zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 40-jährigen Frau aus Überherrn. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte mit dem geparkten Opel Corsa der Geschädigten und flüchtete anschließend unerkannt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

