Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021, gegen 23:20 Uhr, kam in der Straße des 13.Januar im Völklinger Ortsteil Luisenthal ein 63-jähriger Mann aus Völklingen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte von den eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zudem wurde dem Verursacher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

